ईरान-अमरीका युद्ध के बीच भारत की बड़ी भूमिका: ईरानी विदेश मंत्री बोले- पश्चिम एशिया में शांति के लिए आगे आए नई दिल्ली

Iranian Foreign Minister on India: ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान ने भारत से बड़ी कूटनीतिक भूमिका निभाने की उम्मीद जताई है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपनी सकारात्मक छवि और क्षेत्र के लगभग सभी देशों के साथ अच्छे संबंधों के कारण पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।