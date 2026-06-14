PM Modi France Visit: राफेल डील पर फ्रांस और भारत की होगी बात, डोनाल्ड ट्रंप से भी होगी मुलाकात

PM Narendra Modi France Tour: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की अपनी छह दिन की यात्रा पर शनिवार को रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा बेहद अहम है। क्योंकि यहां वह जी-7 देशों की बैठक में भारत समेत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाएंगे। जी-7 देशों की बैठक में 13वीं बार भारत भागीदारी करेगा। वहीं फ्रांस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी यह बेहद अहम दौरा होगा। 12 वर्षों में पीएम मोदी का यह सातवां दौरा है। फ्रांस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता देश है। इस दौरे में भारत की 114 राफेल विमानों की खरीद पर मुहर लगने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव ने पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच रक्षा सहयोग पर चर्चा होने की पुष्टि की है। रक्षा सहयोग के अलावा टेक्नोलॉजी, एआई, स्टार्टअप के मुद्दे पर सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत होगी।