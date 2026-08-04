होर्मुज स्ट्रेट फिर खुलेगा, अमेरिका का दावा – ‘आज या कल में हो जाएगी डील’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर खत्म होने की वजह से सिर्फ हमलों का सिलसिला ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर भी इसका असर देखने को मिला। अमेरिकी हमलों का बाद जहाँ ईरान ने एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, तो वहीँ अमेरिका ने इस रणनीतिक जलमार्ग में एक बार फिर ईरान के खिलाफ नाकेबंदी कर दी। इस वजह से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है, जिसके कारण कई देश प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अब होर्मुज स्ट्रेट के विषय में अमेरिका की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है।