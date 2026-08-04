Iran के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का बड़ा फैसला, अब राष्ट्रपति नहीं, IRGC कमांडर लेंगे अहम फैसले

सुप्रीम नेता के फैसले के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका से बातचीत जैसे बड़े मुद्दों पर अब IRGC कमांडर अहमद वाहिदी का फैसला अंतिम माना जाएगा। राष्ट्रपति इन मामलों में कोई निर्णय नहीं लेंगे। माना जा रहा है कि सुप्रीम कमांडर के इस निर्णय के बाद ईरान अब आक्रामक रुख के साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार समझौते के लिए कूटनीति के रास्ते पर लौटने की बात कही है। हालांकि IRGC हमेशा से ही अमेरिका से बातचीत करने में यकीन नहीं रखता है।