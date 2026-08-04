डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक – ‘ईरान से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता और कुछ भी अंदर नहीं आ सकता जब तक डील या सरेंडर नहीं होता’

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "ईरान के नेताओं का दोहरापन अविश्वसनीय है। वो मीटिंग की मांग करते हैं, कुछ लोग तो इसे भीख मांगना कहेंगे। बातचीत शुरू होती है, आगे भी बातचीत तय होती है, और फिर वो खुलेआम और गर्व से कहते हैं कि वो कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ पर चर्चा नहीं हो रही है, और वो सिर्फ़ ओमान (Oman) के साथ काम कर रहे हैं।"



"इसके बाद वो अपनी वही घिसी-पिटी बातें दोहराते हैं कि होर्मुज़ स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को वो मज़बूती से चलाएंगे, जबकि असल में उस पर पूरी तरह से अमेरिकी नेवी का नियंत्रण है और हमारी नाकेबंदी या जिसे कुछ लोग 'अमेरिका की स्टील की दीवार' कहते हैं, वह लागू है। ईरान से तब तक कुछ भी बाहर नहीं जा सकता जब तक हम न चाहें, और तब तक कुछ भी अंदर नहीं आ सकता जब तक दोनों देशों के बीच कोई डील या पूरी तरह से सरेंडर न हो जाए।"



"ईरान चाहे इसे माने या न माने, असल में हम उस समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं जो उन्होंने दशकों से पैदा की है। बात बहुत सीधी है, ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा।"