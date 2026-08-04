‘बच्चों से सीधे बात करो, एआई से क्यों करवा रहे हो?’, अपने आइडिया पर घिरे सैम ऑल्टमैन

ऑल्टमैन के नए आइडिया के फायदे भी हो सकते हैं। हालांकि इसके नुकसान भी हैं। आइए दोनों पहलुओं पर नज़र डालते हैं।



फायदे - काम के बोझ से दबे पेरेंट्स के लिए बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्स डे और रिमाइंडर मैनेज करने में एआई एक बेहतरीन असिस्टेंट बन सकता है। बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से एआई से ज्ञानवर्धक बातें सीख सकते हैं।



नुकसान - डिजिटल प्राइवेसी का खतरा हो सकता है। बच्चे कब, कहाँ जाते हैं, उनका शेड्यूल क्या है, जैसा सारा फैमिली डेटा कंपनियों के सर्वर पर स्टोर हो सकता है। एआई बच्चे को जानकारी तो दे सकता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर उसकी ज़रूरतें नहीं भांप सकता।