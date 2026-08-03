अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा: ईरान के नेता ‘दोगले’, गुप्त वार्ता के बाद भी कर रहे इनकार

ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेता हर बार वही पुराने दावे दोहराते हैं कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। उन्होंने दावा किया कि वास्तविकता यह है कि वहां पहले से ही अमेरिकी नौसेना की मजबूत मौजूदगी है और हमारी "नाकेबंदी" (Blockade), जिसे कुछ लोग "अमेरिका की स्टील की दीवार" (The United States Wall of Steel) भी कहते हैं, प्रभावी रूप से लागू है।