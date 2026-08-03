पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ा तनाव, आमने-सामने BLF और पाकिस्तानी सेना के जवान

PoJK में जारी विरोध और बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसक गतिविधियों के दावों ने पाकिस्तान के सामने बड़ी सुरक्षा चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ PoJK में स्थानीय मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रहने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठन सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के दावे कर रहे हैं।