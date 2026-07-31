31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Pakistan Coal Mine Blast: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में धमाका, 32 खनिकों की मौत, 10 अब भी फंसे

Pakistan Coal Mine Accident: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में हुए भीषण धमाके में 32 खनिकों की मौत हो गई, जबकि 10 अब भी फंसे हैं। मीथेन गैस विस्फोट की आशंका के बीच राहत-बचाव अभियान जारी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jul 31, 2026

Pakistan Coal Mine Explosion.

बलूचिस्तान कोल माइन ब्लास्ट में फंसे लोगों को निकालते हुए। (Photo Credit- X/@KoreAgenda)

Balochistan Coal Mine Blast: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गुरुवार को एक कोयला खदान में हुए धमाके में 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 खनिक अब भी खदान के भीतर फंसे हुए हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के पास सुरांज इलाके में स्थित इस खदान में फंसे लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें बाहर निकालने के लिए बचाव दल लगातार अभियान चला रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, खदान के भीतर मीथेन गैस के अत्यधिक जमा होने के कारण विस्फोट हुआ।

धमाके के कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम ने पहले सात शव बरामद किए। इसके बाद बचावकर्मियों ने 25 और शव निकाले। इस संबंध में प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) ने बयान जारी कर कहा कि राहत एवं बचाव अभियान जारी है और फंसे हुए बाकी खनिकों की तलाश की जा रही है।

सरकारी खदान निरीक्षक गनी बलोच ने कहा कि जब तक सभी फंसे हुए लोगों का पता नहीं चल जाता, तब तक बचाव अभियान जारी रहेगा। हालांकि, उन्होंने आशंका जताई कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है।

किसी के जीवित मिलने की संभावना कम

गनी बलोच ने बताया कि मीथेन गैस विस्फोट के बाद किसी के भी जीवित मिलने की संभावना बहुत कम होती है। इसकी वजह यह है कि विस्फोट के बाद खदान के भीतर ऑक्सीजन का स्तर लगभग शून्य हो जाता है। इसी कारण बचावकर्मी भी अत्यधिक सावधानी के साथ अंदर बढ़ रहे हैं।

मुआवजे का ऐलान

बलूचिस्तान के खान एवं खनिज मंत्री शोएब नोशेरवानी ने कहा कि बचाव दल बेहद कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नोशेरवानी ने यह भी घोषणा की कि प्रांतीय सरकार प्रत्येक मृतक खनिक के परिवार को 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि धमाके के कारणों की जांच कराई जाएगी और खदानों में सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की जाएगी।

उधर, कोयला खनिकों के श्रमिक संगठन पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन ने आरोप लगाया कि यह हादसा लापरवाही का नतीजा हो सकता है। संगठन ने मांग की है कि खदान सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

बढ़ती जनसंख्या पर पाकिस्तान चिंतित, नहीं संभले तो 2040 तक 40 करोड़ पहुंच सकती है आबादी

ये भी पढ़ें
Pakistan population growth.

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Jul 2026 07:29 am

Published on:

31 Jul 2026 07:29 am

Hindi News / World / Pakistan Coal Mine Blast: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में धमाका, 32 खनिकों की मौत, 10 अब भी फंसे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

स्पेन में प्रवासी संकट: मोरक्को से तैरकर सेउटा पहुंचे हजारों प्रवासी, सेना संभालेगी मोर्चा; इटली ने शेंगेन समझौता निलंबित करने के दिए संकेत

Spain Migrant Crisis
विदेश

US Saudi Strikes: इराक ने ट्रंप के दावे को किया खारिज, कहा- अमेरिकी-सऊदी हमलों में नहीं थी मंजूरी, न थी कोई जानकारी

Iraq Refutes Advance Knowledge of US-Saudi Strikes
विदेश

Donald Trump Gaza Deal: ट्रम्प का ऐलान: गाजा से हटेगी इजरायली सेना, ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के तहत हमास के हथियार डालने पर मुहर

Donald Trump Gaza Deal
विदेश

अब किताबें करेंगी पाठकों से ‘सीधी बातचीत’, एआई ने बदला पढ़ने का अनुभव

e-Books
विदेश

भारतीय मूल की 18 वर्षीय छात्रा ने बनाया कुछ ऐसा कि बच सकती हैं लाखों मछलियाँ, मिला 71 लाख का पुरस्कार

Lakshmi Agrawal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.