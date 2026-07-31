भारतीय मूल की 18 वर्षीय छात्रा ने बनाया कुछ ऐसा कि बच सकती हैं लाखों मछलियाँ, मिला 71 लाख का पुरस्कार

हर बार जब कोई वाहन सड़क पर चलता है, उसके टायरों से बेहद सूक्ष्म कण निकलते हैं। टायरों में मिलाया जाने वाला 6PPD रसायन हवा के संपर्क में आकर 6PPD--Quinone बनाता है। बारिश का पानी इसे नालों के ज़रिए नदियों तक पहुंचा देता है। वैज्ञानिकों ने इसे अमेरिका के प्यूजेट साउंड क्षेत्र में कोहो सैल्मन मछलियों की बड़ी संख्या में मौत का प्रमुख कारण माना है। अब तक इस प्रदूषण को रोकने का सस्ता और टिकाऊ उपाय नहीं था। जूट के कचरे से बनी लक्ष्मी की स्पंज पहली ऐसी तकनीकों में है, जो कम लागत में इस जहरीले रसायन को प्रभावी ढंग से हटाने की क्षमता दिखाती है। इसके इस्तेमाल से लाखों मछलियों की जान बच सकती है।