नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल, सांप्रदायिक हिंसा से छह से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू, 3 की मौत

शुरूआत में कहासुनी हुई जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले और मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने कई स्थानों पर तोड़फोड़ और आगजनी की।

मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने चेतावनी देने के बाद उन्मादी भीड़ पर गोली चलाई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत होने के समाचार हैं। हालांकि​ जिला प्रशासन ने अभी मृतकों और घायलों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। हिंसा में कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं।