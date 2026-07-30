‘खरगे ने एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा नहीं की, पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया’, गिरिराज सिंह का तीखा तंज

कांग्रेस के राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, खरगे ने विधेयक के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। इसके बजाय, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होने कहा कि, 'मैं उन्हें यहां घसीट लाऊंगा'। खरगे अपने साथ मनुस्मृति की एक नकली प्रति लेकर आए। हम तो बस यही कह रहे थे कि समाज में किसी को भी फूट नहीं डालनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने इसे संसदीय मर्यादा के विपरीत बताया।