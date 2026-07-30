PIB Fact-check: फर्जी है सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा पीएम मोदी के इस्तीफे वाला लेटर

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का एक फर्जी लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस फर्जी पत्र के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति स्पष्ट की और इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वायरल हो रहे इस फर्जी दस्तावेज में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा हुआ है और नीचे प्रधानमंत्री मोदी के जाली हस्ताक्षर भी दिखाई दे रहे हैं। पत्र में झूठा दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत और राजनीतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं।