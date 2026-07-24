पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर किया वीडियो, पेपर लीक के खिलाफ कैबिनेट मीटिंग में सख्त एक्शन लेने की कही बात

गुरुवार रात 11:52 बजे पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए 24 जुलाई को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, "मित्रों, मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बहुत तकलीफदेह है। इसीलिए पेपर लीक की घटनाओं के बाद पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को पकड़ा गया है और वो जेल में हैं। सरकार ने पूरी ताकत लगा दी ताकि कम से कम समय में कम से कम 22 लाख छात्रों की परीक्षाएं कराई जा सकें। और बस 5-6 दिन पहले नतीजे भी घोषित कर दिए गए। आज मैंने विभागों को निर्देश दिया था कि वो फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाएं और कड़ी सज़ा का प्रावधान करें। विभागों ने लगातार कड़ी मेहनत की और देर रात तक मुझे ड्राफ्ट सौंप दिया।"



"फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सज़ा के प्रावधानों वाले इस ड्राफ़्ट पर शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी। कैबिनेट के सहयोगियों से सुझाव लेने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। और चूंकि सोमवार से संसद का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है, इसलिए इस बिल को जल्द से जल्द सदन में पास कराने की कोशिश की जाएगी।"