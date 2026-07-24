Saayoni Ghosh: सोनम वांगचुक पर बागी टीएमसी सांसद सयानी घोष ने दी प्रतिक्रिया, कांग्रेस पर लगाया राजनीति करने का आरोप

उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के बाद टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल वीडियो संदेश जारी करने के बजाय प्रधानमंत्री को आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलकर उनका भरोसा जीतना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि पेपर लीक कोई सामान्य मामला नहीं है और सरकार इस पर और सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी बताया था कि पेपर लीक के खिलाफ प्रस्तावित कड़े कदमों पर अगले दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी।