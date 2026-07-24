Traffic advisory In Delhi: दिल्ली में नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कैब-फूड डिलीवरी कंपनियों को दिए गए अहम निर्देश, जानें डिटेल्स

एडवाइजरी में ऐप-आधारित मोबिलिटी एग्रीगेटर, राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी, क्विक-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा गया है कि वे प्रतिबंध प्रभावी रहने तक प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का संचालन परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रित करें। पुलिस ने सुझाव दिया है कि कंपनियां आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित इलाकों की अस्थायी जियो-फेंसिंग कर सकती हैं। इसके अलावा, परिचालन की आवश्यकता को देखते हुए प्रतिबंधित क्षेत्रों तक आने-जाने वाली टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका भी जा सकता है।