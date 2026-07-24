‘आपको पीछे नहीं हटना है, जब तक वे पद नहीं छोड़ते’, सरकार से मीटिंग के बाद CJP को TMC सांसद कल्याण बनर्जी की सलाह

उन्होंने साफ कहा- हमारी एक ही स्पष्ट मांग है- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आपको पीछे नहीं हटना है। जब तक वे पद नहीं छोड़ते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। कोई भी कानून से ऊपर या नीचे नहीं है। वे संविधान के ढांचे को बदलना चाहते हैं। इस बयान के बाद वहां मौजूद सैकड़ों छात्रों में नया जोश भर गया।