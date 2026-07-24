Monsoon Alert: गुजरात-महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात, कई राज्यों में IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

Weather Update: देशभर में मानसून अब पूरी रफ्तार में है। सावन शुरू होने से पहले ही कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों के लिए कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।