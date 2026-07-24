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NTA में हो सकते हैं बड़े बदलाव, शिक्षा मंत्रालय आज रात 8 बजे कर सकता है बड़ा ऐलान

पेपर लीक के बाद NTA में बड़े सुधारों की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय आज रात 8 बजे परीक्षा व्यवस्था में बदलाव का ऐलान कर सकता है।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 24, 2026

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एआई जनरेटेड इमेज

NTA Reforms: नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए यानि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए कई बड़े सुधार किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा कराने के तरीके, निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र में भी बदलाव किए जा सकते हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि शिक्षा मंत्रालय इन सुधारों का आधिकारिक ऐलान आज रात 8 बजे कर सकता है। हालांकि, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

क्या बदल सकता है?

सूत्रों के अनुसार, सरकार परीक्षा प्रणाली को पहले से अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने पर जोर दे रही है। माना जा रहा है कि NTA की कार्यप्रणाली, परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया, निगरानी तंत्र और जवाबदेही तय करने से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा हो सकती है। इन सुधारों का उद्देश्य भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना और छात्रों का भरोसा बहाल करना है।

पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी

इससे पहले मोदी कैबिनेट परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाले विधेयक को मंजूरी दे चुकी है। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में तय समयसीमा के भीतर कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। सरकार इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश कर सकती है।

NTA को लेकर क्यों बढ़ी चर्चा?

NEET-UG 2026 पेपर लीक के बाद देशभर में परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। इसके विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार का भरोसा दिया। इसी बीच शिक्षा मंत्रालय में भी प्रशासनिक बदलाव किए गए और उच्च शिक्षा विभाग में नए सचिव की नियुक्ति की गई। अब माना जा रहा है कि सरकार इन्हीं सुधारों की अगली कड़ी के तौर पर NTA में बड़े बदलावों की घोषणा कर सकती है। फिलहाल सभी की नजरें शिक्षा मंत्रालय के संभावित ऐलान पर टिकी हैं।

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Updated on:

24 Jul 2026 07:32 pm

Published on:

24 Jul 2026 06:52 pm

Hindi News / National News / NTA में हो सकते हैं बड़े बदलाव, शिक्षा मंत्रालय आज रात 8 बजे कर सकता है बड़ा ऐलान

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