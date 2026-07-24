NTA में हो सकते हैं बड़े बदलाव, शिक्षा मंत्रालय आज रात 8 बजे कर सकता है बड़ा ऐलान

NTA Reforms: नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए यानि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए कई बड़े सुधार किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा कराने के तरीके, निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र में भी बदलाव किए जा सकते हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि शिक्षा मंत्रालय इन सुधारों का आधिकारिक ऐलान आज रात 8 बजे कर सकता है। हालांकि, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।