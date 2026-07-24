जंतर-मंतर पर FRS कैमरों पर दिल्ली पुलिस की सफाई, कहा- जासूसी नहीं, आतंकी साजिश और उपद्रव रोकने के लिए है

Delhi Police FRS Cameras: दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक को लेकर चल रहे कॉकरोच जनतापार्टी के प्रोटेस्ट के बीच फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) कैमरे लगाने पर उठे सवालों पर सफाई दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये कैमरे प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने या उनकी जासूसी करने के लिए नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, असामाजिक तत्वों, वांटेड अपराधियों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने के लिए नई दिल्ली में कई जगहों पर FRS कैमरे लगाए गए हैं।