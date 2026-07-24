Bankipur By-Polls: प्रशांत किशोर को तेज प्रताप यादव का खुला समर्थन, बोले- मैं चाहता हूं राजद भी उन्हें सपोर्ट करे

हाल ही भाजपा ने प्रशांत किशोर के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रशांत किशोर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर खूब पैसे खर्च कर रहे हैं। भाजपा की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि जरूरत से ज्यादा खर्च को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।