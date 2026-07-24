Bankipur By Election: बांकीपुर में चुनावी महासंग्राम! BJP ने उतारे पवन सिंह-मनोज तिवारी, PK चाय पर साधेंगे वोट

वहीं, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर दिनभर चाय बैठक और मोहल्ला बैठकों के जरिए मतदाताओं से संवाद कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। उधर, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव शहर से बाहर होने के कारण चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता फिलहाल अपने दम पर चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, बांकीपुर का यह उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि यह भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का मुकाबला बन चुका है।