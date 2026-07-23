Neet Paper Leak Protest: जहानाबाद में हिंसक बवाल! DM आवास पर पथराव, सुरक्षा कर्मियों ने की कई राउंड हवाई फायरिंग

हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कोटा किरण कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने की कमान संभाली। उन्होंने बताया कि उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले बल प्रयोग किया। इसके बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं माने, तो हालात पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। एसपी ने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। एहतियात के तौर पर जिला पदाधिकारी (डीएम) आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने लोगों और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।