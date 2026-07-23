23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

Neet Paper Leak Protest: जहानाबाद में हिंसक बवाल! DM आवास पर पथराव, सुरक्षा कर्मियों ने की कई राउंड हवाई फायरिंग

Neet Paper Leak Protest: NEET पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार में छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। गुरुवार को जहानाबाद में प्रदर्शन हिंसक हो गया, जहां उग्र छात्रों ने जिला पदाधिकारी (डीएम) आवास के बाहर पथराव कर दिया। हालात बेकाबू होने पर सुरक्षा कर्मियों को कई राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 23, 2026

jehanabad dm residence

जहानाबाद डीएम आवास

Neet Paper Leak Protest:NEET पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार में छात्रों का आंदोलन अब उग्र होता नजर आ रहा है। गुरुवार को जहानाबाद में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने डीएम आवास पर जमकर पथराव किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को कई राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है।

छात्र आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने सुबह से ही शहर के प्रमुख स्थानों पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर रखी थी। इसकी भनक लगने पर प्रदर्शनकारियों ने शाम के समय अपनी मांगों को लेकर मार्च निकाला और डीएम आवास तक पहुंच गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, जब सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका तो कुछ छात्र उग्र हो गए और डीएम आवास पर पथराव शुरू कर दिया।

पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पथराव में दो पुलिसकर्मी समेत छह लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

हवाई फायरिंग के बाद हालात काबू में

हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कोटा किरण कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने की कमान संभाली। उन्होंने बताया कि उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले बल प्रयोग किया। इसके बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं माने, तो हालात पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। एसपी ने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। एहतियात के तौर पर जिला पदाधिकारी (डीएम) आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने लोगों और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

Neet Paper Leak Protest: ये छात्र नहीं, आतंकवादी और देशद्रोही हैं’, मंत्री के विवादित बयान पर छात्र आंदोलन पर बढ़ी तकरार

ये भी पढ़ें
चितरंजन गगन-रामकृपाल यादव

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Jul 2026 09:18 pm

Published on:

23 Jul 2026 08:51 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Neet Paper Leak Protest: जहानाबाद में हिंसक बवाल! DM आवास पर पथराव, सुरक्षा कर्मियों ने की कई राउंड हवाई फायरिंग

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Weather: 24 जुलाई को संभलकर रहें! बिहार के 19 जिलों में आंधी-ठनका, 4 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Bihar Weather
पटना

बिहार में बच्चों की थाली में मिला सांप, सहरसा के बाद खगड़िया में MDM खाते ही 60 छात्र पहुंचे अस्पताल

सांप और भोजन का सांकेतिक दृश्य
पटना

NEET पेपर लीक के विरोध में बिहार सुलगा, कई जिलों में छात्रों का हल्लाबोल, पुलिस ने बरसाईं लाठियां

police lathicharge student
पटना

NEET पेपर लीक में बड़ा यू-टर्न! CBI ने संजीव मुखिया को दी क्लीन चिट, बोली- न पेपर चुराया, न बांटा

संजीव मुखिया
पटना

Neet Paper Leak Protest: ये छात्र नहीं, आतंकवादी और देशद्रोही हैं’, मंत्री के विवादित बयान पर छात्र आंदोलन पर बढ़ी तकरार

चितरंजन गगन-रामकृपाल यादव
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.