बिहार में बच्चों की थाली में मिला सांप, सहरसा के बाद खगड़िया में MDM खाते ही 60 छात्र पहुंचे अस्पताल

भोजन करने के बाद 250 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। बच्चों ने पेट में तेज दर्द, चक्कर और उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तत्काल महिषी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश था और हंगामे की स्थिति बन गई थी। हालांकि, डॉक्टरों की टीम ने समय रहते सभी बच्चों का इलाज शुरू कर दिया, जिससे उनकी हालत में सुधार हुआ और स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया गया।