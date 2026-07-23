नीट पेपर लीक से बिहार में सियासी तूफान, बांकीपुर उपचुनाव में किसे मिलेगा छात्रों के गुस्से का फायदा?

इस पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का कहना है कि पेपर लीक के लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लेकिन अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकी, जिससे इन घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश उन्हें पद से हटाना संभव नहीं था, तो कम से कम मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान उनका विभाग बदला जा सकता था। उनके मुताबिक, इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक स्तर पर चूक हुई है, जिससे केंद्र सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके चेहरे के भाव भी सरकार की असहजता को दर्शा रहे थे।