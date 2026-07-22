पटना में सियासी संग्राम: कांग्रेस कार्यालय के बाहर भिड़े बीजेपी-कांग्रेस कार्यकर्ता, पत्थरबाजी से कई घायल

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से ही कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता लाठी-डंडों के साथ भी वहां डटे हुए थे। उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम समेत कई वरिष्ठ नेता भी कार्यालय में मौजूद थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोपहर करीब दो बजे नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता सदाकत आश्रम पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। पहले तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। हालात बिगड़ने पर मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। काफी देर तक इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। वहीं, बीजेपी नेताओं का आरोप है कि झड़प के दौरान उनके नेताओं के वाहनों पर भी हमला किया गया, जिससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए।