‘PK के होटल तक पहुंची पुलिस’, जन सुराज का बड़ा आरोप; कार्यकर्ताओं को धमकाने का दावा

जन सुराज के प्रदेश सचिव रवि नारायण सिंह ने दावा किया कि 19 जुलाई की सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच स्पेशल सेल के अधिकारियों ने फोन कर उनके होटल का विवरण मांगा। उनका कहना है कि उन्होंने अधिकारियों से कहा कि होटल से संबंधित जानकारी पार्टी की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद पुलिस की ओर से भी होटल का विवरण मांगा गया।रवि नारायण सिंह के अनुसार, 19 जुलाई को पुलिस उनके होटल पहुंची और पुराने गेस्ट रजिस्टर तथा ठहरे हुए मेहमानों का विवरण मांगा। उन्होंने बताया कि उस समय संबंधित रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं था। उन्होंने पुलिस से कहा कि 10 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आरोप है कि इस पर पुलिसकर्मी नाराज हो गए और होटल सील करने की धमकी देने लगे।