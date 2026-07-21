बांकीपुर उपचुनाव में ED की एंट्री! प्रशांत किशोर के डिजिटल कैंपेन पर BJP का वार, चुनाव आयोग पहुंचा मामला

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच की मांग को लेकर सियासी विवाद गहरा गया। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी का आरोप है कि प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर निर्धारित चुनावी खर्च सीमा का उल्लंघन करते हुए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। पार्टी ने पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराने की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, मंत्री मिथिलेश तिवारी, विधायक जीवेश मिश्रा, जनक राम समेत अन्य नेता शामिल थे।