‘जब जनता जागती है तो पीएम को पीछे के गेट से निकलना पड़ता है’, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

उधर, 'कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)' के संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ 7, लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। वहां उन्होंने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की।