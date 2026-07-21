Khan Sir Dance Video Viral: क्लासरूम वाले गंभीर खान सर का नया अंदाज, भोजपुरी गाने पर थिरके, VIDEO देख हैरान रह गए लोग

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खान सर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उनके संस्थान के छात्रों का दावा है कि NEET परीक्षा में मिली शानदार सफलता के बाद यह जश्न मनाया गया। वीडियो में खान सर मंच पर मौजूद छात्रों और सहयोगियों के साथ खुशी साझा करते हुए भोजपुरी गाने की धुन पर डांस करते नजर आ रहे हैं। उन्हें डांस करते देख वहां मौजूद छात्र भी उत्साह से झूमते दिखाई दे रहे हैं। यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।