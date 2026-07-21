Khan Sir Dance Video Viral: क्लासरूम वाले गंभीर खान सर का नया अंदाज, भोजपुरी गाने पर थिरके, VIDEO देख हैरान रह गए लोग

खान सर का वीडियो वायरल
Khan Sir Dance Video Viral चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में खान सर NEET परीक्षा में सफल छात्रों के साथ भोजपुरी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। आमतौर पर गंभीर और पढ़ाई-केंद्रित अंदाज में दिखाई देने वाले खान सर का यह अलग रूप सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खान सर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उनके संस्थान के छात्रों का दावा है कि NEET परीक्षा में मिली शानदार सफलता के बाद यह जश्न मनाया गया। वीडियो में खान सर मंच पर मौजूद छात्रों और सहयोगियों के साथ खुशी साझा करते हुए भोजपुरी गाने की धुन पर डांस करते नजर आ रहे हैं। उन्हें डांस करते देख वहां मौजूद छात्र भी उत्साह से झूमते दिखाई दे रहे हैं। यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
फैजल खान उर्फ खान सर का इस तरह का वीडियो पहली बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आमतौर पर सोशल मीडिया पर उनके पढ़ाने के अनोखे अंदाज और कठिन विषयों को आसान भाषा में समझाने वाले वीडियो ही चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार भोजपुरी गाने पर छात्रों के साथ डांस करते उनका वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
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