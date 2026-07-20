‘जिसे बांकीपुर की चौहद्दी नहीं पता, वो चुनाव क्या जीतेगा?’ BJP मंत्री रामकृपाल यादव का PK पर बड़ा हमला

इधर, जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि लोग भाजपा के सांसदों और विधायकों को अपने बीच सक्रिय देखना चाहते हैं, तो उन्हें इस उपचुनाव में भाजपा को हराना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा, "अभी आपने अपनी ताकत का सिर्फ एक प्रतिशत दिखाया है, इसलिए भाजपा के नेता आपके दरवाजे तक पहुंचने लगे हैं। जिस दिन आप अपनी पूरी ताकत दिखा देंगे, उस दिन वे आपकी हर बात मानेंगे और आपका हर काम करेंगे।" उन्होंने कहा, "आज 40-50 मंत्री और विधायक गली-गली घूम रहे हैं। यह मेरी ताकत नहीं, बल्कि बांकीपुर की जनता की ताकत है। मेरे पास न कोई बड़ा संगठन है और न ही कार्यकर्ताओं की लंबी फौज। मेरे साथ सिर्फ जनता खड़ी है। जनता ही कह रही है कि इस बार बांकीपुर में बदलाव होकर रहेगा।"