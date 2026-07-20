मतदान में अब केवल 10 दिन शेष हैं और माना जा रहा है कि 20 जुलाई से चुनाव प्रचार और तेज़ होगा। ऐसे में विभिन्न जातीय समीकरणों, खासकर सवर्ण और कायस्थ मतदाताओं के रुझान पर सभी दलों की नजर है। स्थानीय राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विद्वान प्रो. के.सी. सिन्हा के जन सुराज पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने और व्यापारी वर्ग के एक हिस्से के समर्थन से भाजपा को राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। हालांकि, जन सुराज इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है। पार्टी का कहना है कि भाजपा का पारंपरिक समर्थक माने जाने वाले वैश्य समुदाय का बड़ा वर्ग भी इस बार जन सुराज के साथ खड़ा है और इसका असर मतदान के दिन साफ दिखाई देगा।