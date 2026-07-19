Bankipur By Election: बांकीपुर में गेमचेंजर बना मुस्लिम वोट, आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक किसके साथ?

इसी बीच बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में तेजी से बदलते चुनावी समीकरण ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। करीब 10 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता वाला यह क्षेत्र अब नई राजनीतिक हलचल का केंद्र बनता दिख रहा है। अब तक मुस्लिम वोटों को आरजेडी का परंपरागत समर्थन आधार माना जाता रहा है, लेकिन इस बार उस वोट बैंक में दरार पड़ने की चर्चा तेज है। आरजेडी के कुछ वरिष्ठ नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड इस बदलते रुझान को स्वीकार कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों के इस संभावित बदलाव ने न सिर्फ आरजेडी की चिंता बढ़ाई है, बल्कि बीजेपी की रणनीति पर भी इसका असर पड़ता दिख रहा है। ऐसे में बांकीपुर का चुनावी मुकाबला पहले से कहीं अधिक रोचक और कांटे का होता नजर आ रहा है।