प्रतिमा सिंह को पार्टी में शामिल करने के बाद, जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया पर प्रतिमा सिंह के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रतिमा सिंह जी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की एक मेहनती और समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर 33 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से काम किया है। हालांकि, हाल के हालात में उन्हें पार्टी के भीतर घोर अन्याय का सामना करना पड़ा। इससे आहत होकर वह जनशक्ति जनता दल (JJD) में शामिल हो गई हैं।