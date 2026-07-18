लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ वर्षों से कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मई में वह किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नियमित जांच के लिए सिंगापुर गए थे। उनके बेटे तेजस्वी यादव ने बताया था कि डॉक्टरों ने हर तीन महीने में जांच कराने की सलाह दी थी, लेकिन कुछ समय तक यह संभव नहीं हो पाया। इसके अलावा दिसंबर 2025 में दिल्ली के एक निजी नेत्र अस्पताल में उनकी मोतियाबिंद और रेटिना की सफल सर्जरी भी हुई थी। डॉक्टरों ने तब उन्हें नियमित फॉलोअप और आराम की सलाह दी थी। अब उनकी सेहत को देखते हुए AIIMS दिल्ली में आगे की जांच और इलाज किया जाएगा।