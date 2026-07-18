‘रात को नींद नहीं आती, बेटे के लिए बहुत फिक्र होती है’, केतन अग्रवाल-सिया गोयल केस पर बोलीं काजल अग्रवाल

अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने कहा, 'मैंने आज तक किसी भी फिल्म में बिकिनी सीन नहीं किया है। मैंने कई फिल्मों को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनमें कुछ ऐसे दृश्य थे जिन्हें मैं करना नहीं चाहती थी। मेरी कुछ निजी सीमाएं हैं, जिनसे मैं कभी समझौता नहीं करती। अब जब मैं मां बन चुकी हूं, तो मेरी कोशिश है कि भविष्य में मेरा बच्चा जब मेरी फिल्में देखे तो उसे सहज महसूस हो। मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरा बेटा मेरी फिल्मों को गर्व के साथ देखे।'