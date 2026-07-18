सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा कथित तौर पर बलपूर्वक हटाए जाने की घटना पर रिएक्ट करते हुए विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने प्रशासन के इस रवैये को बेहद शर्मनाक और कायरतापूर्ण बताया है। विशाल ददलानी ने बेहद भावुक और कड़े शब्दों में कहा, "देखी है आपने कभी ऐसी कायरता? सोनम जी को जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं उसने मेरा दिल तोड़ दिया है। मेरे देश वालों कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं और क्या सोचूं। काश! मैं वहां उनकी मदद के लिए मौजूद होता। गुस्से से इस वक्त मेरा दिमाग फट रहा है।"