Dia Mirza On plastic surgery industry comments: ग्लैमर और चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बाहर से जो चीजें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, अंदर का सच कभी-कभी उतना ही कड़वा होता है। हाल ही में लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर जहां पूरी फिल्म इंडस्ट्री अपनी आवाज उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदरूनी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और महिलाओं पर बनाए जाने वाले मानसिक दबाव को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। दीया मिर्जा ने खुलकर बताया है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों को उनके लुक्स बदलने के लिए मजबूर किया जाता है और इसके पीछे किसका हाथ होता है।