Shekhar Suman statement Sonam Wangchuk hunger strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट (NEET-UG) परीक्षा में कथित धांधली और शिक्षा सुधारों को लेकर लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) का अनिश्चितकालीन अनशन (भूख हड़ताल) लगातार जारी है। 3 हफ्तों से भूखे वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही है, लेकिन छात्रों के हक के लिए उनकी यह लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी है। इस आंदोलन को लेकर देश का माहौल गरमाया हुआ है और जहां आधे से ज्यादा बॉलीवुड वांगचुक के सपोर्ट में आ गया है वहीं इस आंदोलन में उनका साथ देने मशहूर अभिनेता और होस्ट शेखर सुमन (Shekhar Suman) भी कूद पड़े हैं। उन्होंने वांहचुक के समर्थन में बेहद तीखा और भावुक बयान जारी किया है।