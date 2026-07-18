एक इवेंट में सोनम वांगचुक से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए आमिर खान ने साफ किया कि ये धारणा सही नहीं है। उन्होंने कहा, 'दरअसल, ये एक भ्रम है। जब हम '3 इडियट्स' पर काम कर रहे थे, तब हमें सोनम वांगचुक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाल ही में मैंने 'चतुर' का एक वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने ऐसा दावा किया था, लेकिन ये सही नहीं है। हो सकता है कि उनकी अपनी सोच हो, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि फिल्म के लेखक राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी समेत हममें से किसी को भी उस समय सोनम वांगचुक के बारे में पता नहीं था।'