देश को चेतावनी देते हुए वांगचुक ने आगे कहा, "यह सिर्फ उन छात्रों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आपके लिए भी बहुत मायने रखता है। कल जो डॉक्टर आपका और आपके बच्चों का इलाज करेंगे, वह वही होंगे जिन्होंने पैसे देकर नकल की है और जो कभी डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं थे।" उन्होंने कहा कि यही बात इंजीनियरों पर भी लागू होती है, जो कल को ऐसी कमजोर इमारतें बनाएंगे जिसमें आने वाली पीढ़ियां जिंदा दफन हो जाएंगी। आखिर में उन्होंने कहा कि अगर आज लोग अपनी आवाज नहीं उठाते, तो वे जानवरों की तरह मरने के लिए अभिशप्त (Condemned) हैं।