ऋतिक रोशन ने सोनम वांगचुक का किया सपोर्ट (Photo Source- Instagram and twitter)
Hrithik Roshan supports Sonam Wangchuk hunger strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट (NEET-UG) परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक मामले को लेकर लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) का अनिश्चितकालीन अनशन (भूख हड़ताल) लगातार जारी है। इस आंदोलन को लेकर अब देश का माहौल गर्म होता जा रहा है। हाल ही में जंतर-मंतर पर वांगचुक के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य भी शामिल हुए थे, जिन्होंने इस कथित धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है।
बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियां जहां एक तरफ सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रही हैं वहीं उन्हें एक और बहुत बड़ा समर्थन मिला है। जो किसी और का नहीं बल्कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) का है। एक्टर ने इस संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है और एक्टिविस्ट वांगचुक के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने देश के युवाओं के भविष्य पर जनता की चुप्पी पर तीखे सवाल उठाए थे।
मशहूर एक्ट्रेस लीजा रे (Lisa Ray) ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सोनम वांगचुक की एक रील शेयर की थी, जिसमें वांगचुक पेपर लीक पर देश की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे। ऋतिक रोशन ने इसी रील को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीपोस्ट किया और लिखा, "यह पूरी तरह सच लगता है। जब मैंने अपनी एक फिल्म में टीचर का रोल किया था, तब मुझे करीब से पता चला था कि स्टूडेंट्स किस मानसिक ट्रॉमा यानी तनाव से गुजरते हैं।"
बता दें, ऋतिक रोशन ने सुपरहिट फिल्म 'सुपर 30' में टीचर आनंद कुमार का किरदार निभाया था, जो गरीब बच्चों को IIT की तैयारी कराते हैं। फिल्म के दौरान ऋतिक ने छात्रों के संघर्ष को बेहद करीब से महसूस किया था। अब उन्होंने सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया है।
लीजा रे द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में सोनम वांगचुक ने पेपर लीक पर लोगों की खामोशी पर गहरी हैरानी जताई थी। उन्होंने दावा किया कि इस मानसिक तनाव के कारण 20 युवाओं ने अपनी जान तक ले ली है। वांगचुक ने कहा कि छात्र इन परीक्षाओं के लिए अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षाओं में धांधली हो जाती है।
देश को चेतावनी देते हुए वांगचुक ने आगे कहा, "यह सिर्फ उन छात्रों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आपके लिए भी बहुत मायने रखता है। कल जो डॉक्टर आपका और आपके बच्चों का इलाज करेंगे, वह वही होंगे जिन्होंने पैसे देकर नकल की है और जो कभी डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं थे।" उन्होंने कहा कि यही बात इंजीनियरों पर भी लागू होती है, जो कल को ऐसी कमजोर इमारतें बनाएंगे जिसमें आने वाली पीढ़ियां जिंदा दफन हो जाएंगी। आखिर में उन्होंने कहा कि अगर आज लोग अपनी आवाज नहीं उठाते, तो वे जानवरों की तरह मरने के लिए अभिशप्त (Condemned) हैं।
अगर बात करें ऋतिक रोशन के काम की, तो उन्हें आखिरी बार शिव रवैल के निर्देशन में बनी फिल्म 'अल्फा' (Alpha) में देखा गया था, जिसमें उन्होंने आलिया भट्ट और शरवरी की स्पाई-थ्रिलर फिल्म में एक शानदार स्पेशल अपीयरेंस दिया था। इससे पहले ऋतिक, अयान मुखर्जी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वॉर 2' (War 2) में कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए थे।
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