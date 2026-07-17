क्या ‘3 इडियट्स’ बनने से पहले आमिर खान की हुई थी सोनम वांगचुक से मुलाकात? वीडियो आया सामने तो एक्टर के बयान पर उठे सवाल

वांगचुक ने उस मंच से एक बेहद गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, "21वीं सदी में देश के लिए जान देने की नहीं, बल्कि जिंदगी देने की जरूरत है।" उन्होंने तर्क दिया था कि सरहदी इलाकों के स्कूलों की हालत बहुत खराब है, और अगर सुरक्षा पर खर्च होने वाला यह पैसा शिक्षा में जाए, तो शिक्षित युवा ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेंगे। इस समारोह में मौजूद दिग्गज लेखक जावेद अख्तर ने भी वांगचुक के इस "जिंदगी और जान" वाले विचार की जमकर तारीफ की थी। ऐसे में आमिर का यह कहना कि वह वांगचुक को नहीं जानते थे, फैंस के गले नहीं उतर रहा है।