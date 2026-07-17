Sonam Wangchuk की भूख हड़ताल के सवाल को इग्नोर करना विवेक ओबेरॉय पर पड़ा भारी, जमकर निशाना साध रहे लोग

Vivek Oberoi On Sonam Wangchuk: अभिनेता विवेक ओबेरॉय एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया गया जवाब है। जब उनसे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई पक्ष लेने से परहेज किया। उनका जवाब इंटरनेट यूजर्स को पसंद नहीं आया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हो गई।