पानी के ऊपर दिखा अजय देवगन का बिना धड़ वाला सिर, ‘धमाल 4’ के सीन में बुरे VFX ने कराई ट्रोलिंग

Dhamaal 4 Viral Scene: कुमार के निर्देशन में बनी कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' इन दिनों बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। हालांकि इस बार वजह फिल्म की सफलता नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो क्लिप है। फिल्म का करीब एक मिनट का एक सीन इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और बैकग्राउंड म्यूजिक की जमकर आलोचना कर रहे हैं। वायरल क्लिप को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है और कई लोग इसे हाल के समय का सबसे कमजोर VFX वाला सीन बता रहे हैं।