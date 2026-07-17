‘रणवीर सिंह ने मांगी थी माफी’ धमाल 4 अभिनेत्री अंजलि आनंद ने सुनाया ‘रॉकी और रानी’ के सेट का किस्सा

Anjali Anand on Ranveer Singh: करण जौहर की साल 2023 की सुपरहिट रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani) आज भी अपनी शानदार कहानी और किरदारों के लिए फैंस के दिलों में बसी हुई है। हाल ही में, अजय देवगन और रितेश देशमुख के साथ स्टार-स्टडेड कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली उभरती हुई एक्ट्रेस अंजली आनंद (Anjali Anand) ने इस फिल्म के सेट से जुड़ा एक बेहद दिल छू लेने वाला और अनसुना किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि रणवीर सिंह उनके पास आए और उनसे अपनी एक बड़ी गलती के लिए माफी मांगी थी। इसका बड़ा कारण भी एक्ट्रेस ने फैंस को बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि करण जौहर ने उनसे खुश होकर उनके मांथे पर किस किया था।