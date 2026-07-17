‘बालिका वधू’ फेम स्मिता बंसल ने डेली सोप्स को कहा अलविदा, बताया ये बड़ा कारण

एक बातचीत के दौरान, स्मिता ने खुलकर बताया कि उन्होंने क्यों जानबूझकर डेली सोप्स से दूरी बनाई और टेलीविजन की उस रूढ़िवादी छवि से खुद को आजाद किया, जिसमें उन्हें सालों से बांधकर रखा गया था। टीवी इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई को बयां करते हुए स्मिता ने कहा, "एक बार जब दर्शक आपको किसी खास किरदार जैसे मां या सास में पसंद कर लेते हैं, तो मेकर्स डर जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि क्या लोग आपको कुछ अलग करते हुए स्वीकार करेंगे? यही वजह है कि यहां हर कोई सुरक्षित रोल ही प्ले करना चाहता है। नतीजा यह होता है कि एक एक्टर के तौर पर आपको बार-बार एक ही तरह की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं।"