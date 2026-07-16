मौनी रॉय-अर्जुन बिजलानी की डेटिंग अफवाह पर क्रिस्टल डिसूजा का फूटा गुस्सा, बोलीं- ‘सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी?’

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी एक दूसरे को सालों से जानते हैं और उनकी दोस्ती सालों पुरानी है। वो पहली बार एकता कपूर के हिट सुपरनैचुरल ड्रामा 'नागिन' में साथ काम करते हुए दोस्त बने थे और तब से करीबी बने हुए हैं। इतने सालों में, उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से एक-दूसरे का साथ दिया है, अक्सर साथ में खास मौकों का जश्न मनाया है और सोशल मीडिया पर बातचीत की है। फैंस हमेशा से उनकी दोस्ती की तारीफ करते रहे हैं और अर्जुन की पत्नी नेहा स्वामी के साथ भी मौनी के अच्छे रिश्ते हैं।