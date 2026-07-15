मेनोपॉज पर ‘कहानी घर-घर की’ फेम अभिनेत्री श्वेता क्वात्रा का छलका दर्द, बोलीं- थेरेपी से मेरे पीरियड्स वापस आ गए

Shweta Kawaatra On Menopause And Periods: टीवी के लोकप्रिय शो 'कहानी घर-घर की' से घर-घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री श्वेता क्वात्रा ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा अनुभव शेयर किया है, जिसने कई महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अभिनेत्री ने बताया कि महज 40 साल की उम्रमें उन्हें मेनोपॉज होने की जानकारी मिली थी। डॉक्टर की बात सुनने के बाद वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई थीं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को संभालने और अपनी सेहत के लिए नए रास्ते तलाशने का फैसला किया।