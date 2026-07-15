‘तू मर्द नहीं, तूने मुझे मारा’, Lock Upp में पैमिला का वरुण पर फूटा गुस्सा, सबके सामने लगाई जमकर क्लास

आप वीडियो में देख सकते है कि एक टास्क के दौरान हुई घटना को लेकर पैमिला काफी नाराज नजर आईं। इस बातचीत के दौरान उन्होंने वरुण से कहा कि उनकी कुछ हरकतों से उन्हें ठेस पहुंची। इसमें एक पल ऐसा भी आया जब पैमिला ने गुस्से में कहा, "तू मर्द नहीं, तूने मुझे मारा," जिसके बाद घर का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पैमिला ने ये भी कहा कि जब उनके चेहरे पर पेपर मारा था, तब वरुण ने उन्हें मेकअप का बॉक्स कहकर मजाक उड़ाया, जिससे उन्हें बुरा लगा। साथ ही, पैम ने ये भी एक्सेप्ट किया कि गुस्से में उन्होंने वरुण का सीक्रेट बताने की बात कही थी, लेकिन बाद में इसे अपनी गलती मानते हुए दोस्ती का हवाला देकर मामला खत्म करने की कोशिश की।