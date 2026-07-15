‘मुझे फराह खान की बातें बुरी लगती थीं’, ‘Lock Upp 2’ से बाहर आते ही माधुरी ग्रोवर ने बताई सच्चाई

पामेला सेरेना और दूसरे कंटेस्टेंट अक्सर 'लॉक अप' में खाने की क्वालिटी और रहने की स्थितियों के बारे में शिकायत करते हुए देखे जाते हैं। अब माधुरी ने सच बताया है, "वहां रहने की हालत असल में बहुत अच्छी थी। अगर किसी की किस्मत में 'लॉक अप' लिखा हो, तो मैं यही दुआ करूंगी कि उन्हें 'लॉक अप' का यही वर्जन मिले, कोई और नहीं। सच कहूं तो, रहने की हालत इतनी अच्छी थी कि बाहर बहुत से लोग शायद उस तरह से रहने का खर्च भी नहीं उठा सकते, जैसे हम घर के अंदर रहते थे। ये बहुत आरामदायक था। असल में, दिल्ली वापस आने के बाद मुझे लगा, 'मैं कहां वापस आ गई हूं?' वहां हालात बहुत अच्छे थे। मुझे सच में समझ नहीं आता कि कुछ कंटेस्टेंट क्या उम्मीद कर रहे थे। उन्हें क्या लगा था कि 'लॉक अप' में उन्हें क्या मिलेगा? क्या वे हर दिन अलग-अलग तरह के खाने के साथ शानदार बुफे की उम्मीद कर रहे थे? शो में आने से पहले वे असल में क्या सोच रहे थे?"