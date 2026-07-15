‘मुझे फराह खान की बातें बुरी लगती थीं’, ‘Lock Upp 2’ से बाहर आते ही माधुरी ग्रोवर ने बताई सच्चाई

Lock Upp से बाहर आकर माधुरी जैन ग्रोवर ने बताया अंदर का सच. (फोटो सोर्स: netflixindiareality)
Madhuri Grover on Farah Khan Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप' से बाहर होने वाली लेटेस्ट कंटेस्टेंट एंटरप्रेन्योर माधुरी जैन ग्रोवर हैं। अपने ही दोस्तों से धोखा मिलने के बाद, उन्होंने आखिरकार आकांक्षा चौधरी के लिए कॉम्पिटिशन में अपनी जगह छोड़ दी। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में, माधुरी ने फराह खान के उन्हें बार-बार श्रेया कालरा की परछाईं कहने के बारे में बात की और 'लॉक अप' हाउस के अंदर मिलने वाले खाने की क्वालिटी के बारे में सच भी बताया।
फराह खान द्वारा उन्हें बार-बार श्रेया कालरा का मैनेजर कहने और लगातार अपना गेम बेहतर करने के लिए कहने पर माधुरी ने कहा, "मुझे बीच-बीच में बुरा भी लग रहा था क्योंकि मैं सोचती रहती थी, 'फराह को क्या हो गया है? वो मुझसे ऐसी बातें क्यों कहती रहती हैं?' मैं मानती हूं कि मुझे बुरा लग रहा था। लेकिन मैं ये भी समझती हूं कि एक होस्ट का काम आपमें से बेस्ट बाहर लाना होता है।
वो मुझमें कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रही थीं जो मैं शो को नहीं दे पा रही थी। पहले हफ्ते के दौरान, मैं अपने दायरे में ही रही, और अब मुझे एहसास हुआ कि वो सही कर रही थीं। एक अच्छा होस्ट यही करता है। फराह का यही स्टाइल है - वह मुझे बाहर से उकसा रही थीं, मैं उकसावे में आ गई, और फिर मेरे अंदर की 'माता' बाहर आ गई। मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन मैंने वो सब कह दिया जो मैंने कहा। मैनेजर कहे जाने से ही मुझे गुस्सा आया।"
पामेला सेरेना और दूसरे कंटेस्टेंट अक्सर 'लॉक अप' में खाने की क्वालिटी और रहने की स्थितियों के बारे में शिकायत करते हुए देखे जाते हैं। अब माधुरी ने सच बताया है, "वहां रहने की हालत असल में बहुत अच्छी थी। अगर किसी की किस्मत में 'लॉक अप' लिखा हो, तो मैं यही दुआ करूंगी कि उन्हें 'लॉक अप' का यही वर्जन मिले, कोई और नहीं। सच कहूं तो, रहने की हालत इतनी अच्छी थी कि बाहर बहुत से लोग शायद उस तरह से रहने का खर्च भी नहीं उठा सकते, जैसे हम घर के अंदर रहते थे। ये बहुत आरामदायक था। असल में, दिल्ली वापस आने के बाद मुझे लगा, 'मैं कहां वापस आ गई हूं?' वहां हालात बहुत अच्छे थे। मुझे सच में समझ नहीं आता कि कुछ कंटेस्टेंट क्या उम्मीद कर रहे थे। उन्हें क्या लगा था कि 'लॉक अप' में उन्हें क्या मिलेगा? क्या वे हर दिन अलग-अलग तरह के खाने के साथ शानदार बुफे की उम्मीद कर रहे थे? शो में आने से पहले वे असल में क्या सोच रहे थे?"
माधुरी ने आगे कहा, "मुझे बस दलिया से दिक्कत थी क्योंकि मुझे उस तरह का दलिया खाने की आदत नहीं थी। इसीलिए पहले दिन मुझे उल्टी हो गई। इसलिए, मुझे लगता है कि शो में आने से पहले लोगों को खाने के बारे में अपनी उम्मीदें तय कर लेनी चाहिए। उन्हें यह पहले ही तय कर लेना चाहिए। असल में, मुझे लगता है कि 'लॉक अप' आपको सिखाता है कि आपको सादे, सीमित खाने पर गुज़ारा करना सीखना होगा।"
शो के दौरान, माधुरी अक्सर राम कपूर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में सवाल पूछती हुई दिखती थीं जिसे देखकर, पामेला और धीरज धूपर समेत कई कंटेस्टेंट ने राम को चिढ़ाया और कहा कि माधुरी उन्हें पसंद करती हैं। इस पर रिएक्ट करते हुए माधुरी ने कहा, "ये एक सरप्राइज था। पामेला बस राम को चिढ़ा रही थीं। राम एक अच्छे इंसान हैं, और उनके और मेरे बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। मैं उनसे इंडस्ट्री के बारे में सवाल पूछती थी, और वो पेशेंस के साथ जवाब देते थे। एक बहुत खास रिश्ता था।
फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह रियलिटी शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। शो में कई सेलिब्रिटी शामिल हैं, जिनमें एक्टर राम कपूर, हर्षद चोपड़ा, शिवांगी जोशी और शिल्पा शिंदे के साथ-साथ कंटेंट क्रिएटर और रियलिटी स्टार श्रेया कालरा, योगेश रावत और वरुण यादव भी शामिल हैं। नए एपिसोड शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे स्ट्रीम होते हैं।
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